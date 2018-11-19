Спасатели в Киеве будут тренироваться эвакуировать людей в случае подтопления

"20 ноября мы будем отрабатывать действия органов управления и подразделений во время сложных погодных условий, при которых произошло очень много аварий и нужно перекрывать въезд в Киев. Затем в этот же день будет отработана авария на химически опасном объекте и действия Оболонской администрации по эвакуации людей из опасной зоны. По 21 ноября мы отрабатываем ситуацию по сбросу большого количества воды с Днепровской ГЭС, что привело к подтоплению Киева, а также действия руководителей 6 районов города, которые попадают в зону подтопления, для того, чтобы проводить эвакуацию людей", - уточнил Стоволос.

По его словам, практическая часть учений с участием спасателей будет проводиться возле Труханова острова.

А 22 ноября ГСЧС будет тренироваться проводить спасательные работы в случае остановки ТЭЦ в результате аварии, после чего два района столицы остались без тепла.

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Как отметил представитель ГСЧС, такие учения будут проводиться каждые пять лет в населенных пунктах Украины - в частности, в Киеве, для проверки состояния готовности служб города к любым чрезвычайным ситуациям. Подобных учений в столице не было более 10 лет.

При этом начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук добавил, что во время проведения учений общая городская система оповещения города включаться не будет - возможно задействование только оповещения на объектах. Например, если будут проводиться обучение на заводе "Оболонь", то включаться его система оповещения.

Кроме того, подразделения не планируют перекрытия улиц, автодорог и тому подобное. По словам представителя КГГА, во время таких учений спасатели на практике увидят, как разворачиваются временные пункты для эвакуации населения из опасных районов, как работает транспорт для эвакуации, какая помощь предоставляется жителям города в случае, если они попали в зону подтопления.

Напомним, ранее пресс-служба КГГА сообщала, что 20 ноября обучения проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе Киева и 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах города.