У столиці проведуть навчання на випадок введення НС

ukru
Ексклюзив
12:16 • 28541 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 70555 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 80511 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 72606 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 97503 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 105532 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 68154 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80827 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 144525 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224692 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 143621 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 137321 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 114764 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 101818 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 91495 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 70583 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 105548 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 144531 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 493559 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 573629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 39138 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 47552 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 186925 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 182461 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 181750 перегляди
Актуальне
У столиці проведуть навчання на випадок введення НС

У столиці проведуть навчання на випадок введення НС

Київ • УНН

 • 16280 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. 20-22 листопада у столиці проходитимуть масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Учасники відпрацюють практичні завдання на місцях у різних районах міста Києва. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

“Звертаємо увагу: 20 листопада навчання проводитимуть із можливим запуском електросирен в Оболонському районі та 21 листопада — у Дніпровському та Деснянському районах”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент підписав указ про відзначення Дня Гідності та Свободи

У прес-службі КМДА закликали мешканців міста не панікувати у разі пересування містом великої кількості аварійної-рятувальної техніки (до навчань буде залучено понад 50 одиниць техніки), включення сирени та з розумінням ставитись до можливих незручностей через практичне відпрацювання загальноміських навчань.

Суб’єкти господарювання, де в період проведення навчання проводяться спеціальні об’єктові навчання (тренування) з питань цивільного захисту:

20 листопада 2018 року

  • Теоретичне відпрацювання заходів на об’єкті щодо подолання наслідків несприятливих погодних умов відбудеться на територіях ПАТ “Київський вітамінний завод” та Київського палацу дітей та юнацтва у Подільському районі.
  • Відпрацювання практичних заходів щодо обмеження на в’їзд (проїзд містом) вантажного транспорту у разі погіршення погодних умов, які супроводжуються сильним снігопадом, відбудеться на пункті пропуску КП напрямок — Вишгород, Овруч (Оболонський район). Цього дня з 12:00 до 13:00 відпрацьовуватимуть обмеження в’їзду вантажного транспорту у місто.
  • Відпрацювання практичних заходів щодо захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з розповсюдженням небезпечної хімічної речовини (аміак) на ПрАТ “Оболонь” відбуватиметься з 14:30 до 16:30. Під час навчання будуть проводитись роботи з ліквідації наслідків НС, пов’язаних з розповсюдженням аміаку. Також, будуть відпрацьовані питання евакуації з елементами тимчасового відселення населення, у тому числі, осіб з інвалідністю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Негода лютує: кількість ДТП у Києві зросла до майже 500

У навчаннях цього дня на кожному з об’єктів планується залучити від 70 до 160 осіб та до 12 одиниць техніки.

21 листопада 2018 року

  • Відпрацювання практичних заходів щодо евакуації населення внаслідок сильного підтоплення; ліквідація наслідків підтоплення із залученням 80 учасників та 3 одиниць техніки відбудеться з 11:00 до 17:00 на території Державного університету інфраструктури та технологій (Київський інститут водного транспорту) (Подільський район).
  • Відпрацювання практичних заходів щодо евакуації населення внаслідок сильного підтоплення; ліквідації наслідків підтоплення відбуватимуться з 11:00 до 17:00 на територіях КП “Київшляхміст” (Печерський район), ДП завод “Генератор” (Оболонський район) та теоретичних заходів на території Міської дитячої клінічної лікарні № 2 (Дніпровський район).

До навчань на кожному з об’єктів будуть залучені від 8 до 79 осіб та до 7 одиниць техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Черкасах стався серйозний витік ртуті

22 листопада 2018 року

  • Відпрацювання практичних заходів щодо захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з проривом мережі на території ТОВ “Євро-Реконструкція” (ліквідація наслідків НС, пов’язаних з аварією та відключенням тепло- та електропостачання Дніпровського та Деснянського районів м. Києва) із залученням 21 особи та 9 одиниць техніки відбудуться з 12:00 до 14:00.
  • Відпрацювання практичних заходів на суб’єктах господарювання в особливий період (введення правового режиму воєнного стану) відбудуться з 10:00 до 15:00 на територіях ПАТ “Київмедпрепарат” (Шевченківський район), Дирекції “Автотранспошта” ПАТ “Укрпошта” (Солом’янський район), КП"ШЕУ" (Святошинський район), Національного університету харчових технологій (Голосіївський район).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт оцінив, наскільки ефективний ремонт мостів у Києві під час негоди

На кожному з об’єктів планується залучити від 23 до 170 осіб та до 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, 13 червня у Києві проходили бойові навчання поліцейських. Також масштабні навчання щодо відпрацювання алгоритму дій під час масових заходів відбулись у липні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.02
Bitcoin
$87,701.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,057.90
Ethereum
$2,089.87