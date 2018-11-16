У столиці проведуть навчання на випадок введення НС

КИЇВ. 16 листопада. УНН. 20-22 листопада у столиці проходитимуть масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Учасники відпрацюють практичні завдання на місцях у різних районах міста Києва. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.