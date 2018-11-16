У столиці проведуть навчання на випадок введення НС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. 20-22 листопада у столиці проходитимуть масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Учасники відпрацюють практичні завдання на місцях у різних районах міста Києва. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“Звертаємо увагу: 20 листопада навчання проводитимуть із можливим запуском електросирен в Оболонському районі та 21 листопада — у Дніпровському та Деснянському районах”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі КМДА закликали мешканців міста не панікувати у разі пересування містом великої кількості аварійної-рятувальної техніки (до навчань буде залучено понад 50 одиниць техніки), включення сирени та з розумінням ставитись до можливих незручностей через практичне відпрацювання загальноміських навчань.
Суб’єкти господарювання, де в період проведення навчання проводяться спеціальні об’єктові навчання (тренування) з питань цивільного захисту:
20 листопада 2018 року
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- Теоретичне відпрацювання заходів на об’єкті щодо подолання наслідків несприятливих погодних умов відбудеться на територіях ПАТ “Київський вітамінний завод” та Київського палацу дітей та юнацтва у Подільському районі.
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- Відпрацювання практичних заходів щодо обмеження на в’їзд (проїзд містом) вантажного транспорту у разі погіршення погодних умов, які супроводжуються сильним снігопадом, відбудеться на пункті пропуску КП напрямок — Вишгород, Овруч (Оболонський район). Цього дня з 12:00 до 13:00 відпрацьовуватимуть обмеження в’їзду вантажного транспорту у місто.
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- Відпрацювання практичних заходів щодо захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з розповсюдженням небезпечної хімічної речовини (аміак) на ПрАТ “Оболонь” відбуватиметься з 14:30 до 16:30. Під час навчання будуть проводитись роботи з ліквідації наслідків НС, пов’язаних з розповсюдженням аміаку. Також, будуть відпрацьовані питання евакуації з елементами тимчасового відселення населення, у тому числі, осіб з інвалідністю.
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У навчаннях цього дня на кожному з об’єктів планується залучити від 70 до 160 осіб та до 12 одиниць техніки.
21 листопада 2018 року
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- Відпрацювання практичних заходів щодо евакуації населення внаслідок сильного підтоплення; ліквідація наслідків підтоплення із залученням 80 учасників та 3 одиниць техніки відбудеться з 11:00 до 17:00 на території Державного університету інфраструктури та технологій (Київський інститут водного транспорту) (Подільський район).
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- Відпрацювання практичних заходів щодо евакуації населення внаслідок сильного підтоплення; ліквідації наслідків підтоплення відбуватимуться з 11:00 до 17:00 на територіях КП “Київшляхміст” (Печерський район), ДП завод “Генератор” (Оболонський район) та теоретичних заходів на території Міської дитячої клінічної лікарні № 2 (Дніпровський район).
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До навчань на кожному з об’єктів будуть залучені від 8 до 79 осіб та до 7 одиниць техніки.
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22 листопада 2018 року
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- Відпрацювання практичних заходів щодо захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з проривом мережі на території ТОВ “Євро-Реконструкція” (ліквідація наслідків НС, пов’язаних з аварією та відключенням тепло- та електропостачання Дніпровського та Деснянського районів м. Києва) із залученням 21 особи та 9 одиниць техніки відбудуться з 12:00 до 14:00.
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- Відпрацювання практичних заходів на суб’єктах господарювання в особливий період (введення правового режиму воєнного стану) відбудуться з 10:00 до 15:00 на територіях ПАТ “Київмедпрепарат” (Шевченківський район), Дирекції “Автотранспошта” ПАТ “Укрпошта” (Солом’янський район), КП"ШЕУ" (Святошинський район), Національного університету харчових технологій (Голосіївський район).
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На кожному з об’єктів планується залучити від 23 до 170 осіб та до 8 одиниць техніки.
Нагадаємо, 13 червня у Києві проходили бойові навчання поліцейських. Також масштабні навчання щодо відпрацювання алгоритму дій під час масових заходів відбулись у липні.