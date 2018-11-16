В столице проведут учения на случай введения ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. 20-22 ноября в столице будут проходить масштабные командно-штабные учения спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период. Участники отработают практические задачи на местах в разных районах города Киева. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
“Обращаем внимание: 20 ноября будут проводить обучение с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября — в Днепровском и Деснянском районах”, — говорится в сообщении.
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В пресс-службе КГГА призвали жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений.
Субъекты хозяйствования, где в период проведения учения проводятся специальные объекту обучения (тренировки) по вопросам гражданской защиты:
20 ноября 2018
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- Теоретическая отработка мероприятий на объекте по преодолению последствий неблагоприятных погодных условий состоится на территориях ПАО “Киевский витаминный завод” и Киевского дворца детей и юношества в Подольском районе.
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- Отработка практических мер по ограничению на въезд (проезд по городу) грузового транспорта в случае ухудшения погодных условий, сопровождающихся сильным снегопадом, состоится в пункте пропуска КП направление — Вышгород, Овруч (Оболонский район). В этот день с 12:00 до 13:00 будут отрабатывать ограничения въезда грузового транспорта в город.
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- Отработка практических мероприятий по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с распространением опасного химического вещества (аммиак) на ЗАО “Оболонь” будет проходить с 14:30 до 16:30. Во время учебы будут проводиться работы по ликвидации последствий ЧС, связанных с распространением аммиака. Также, будут отработаны вопросы эвакуации с элементами временного отселения населения, в том числе, лиц с инвалидностью.
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В учениях в этот день на каждом из объектов планируется привлечь от 70 до 160 человек и до 12 единиц техники.
21 ноября 2018 года
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- Отработка практических мероприятий по эвакуации населения в результате сильного подтопления; ликвидация последствий подтопления с привлечением 80 участников и 3 единиц техники состоится с 11:00 до 17:00 на территории Государственного университета инфраструктуры и технологий (Киевский институт водного транспорта) (Подольский район).
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- Отработка практических мероприятий по эвакуации населения в результате сильного подтопления; ликвидации последствий подтопления будут проходить с 11:00 до 17:00 на территории КП “Киевпутемост” (Печерский район), ГП завод “Генератор” (Оболонский район) и теоретических мероприятий на территории Городской детской клинической больницы № 2 (Днепровский район).
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К учениям на каждом из объектов будут привлечены от 8 до 79 человек и до 7 единиц техники.
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22 ноября 2018 года
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- Отработка практических мероприятий по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с прорывом сети на территории ООО “Евро-Реконструкция” (ликвидация последствий ЧС, связанных с аварией и отключением тепло- и электроснабжения Днепровского и Деснянского районов г. Киева ) с привлечением 21 человек и 9 единиц техники пройдут с 12:00 до 14:00.
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- Отработка практических мероприятий на субъектах хозяйствования в особый период (введение правового режима военного положения) состоится с 10:00 до 15:00 на территории ОАО “Киевмедпрепарат” (Шевченковский район), Дирекции “Автотранспочта” ПАО “Укрпочта” (Соломенский район), КП “ДЭУ” (Святошинский район), Национального университета пищевых технологий (Голосеевский район).
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На каждом из объектов планируется привлечь от 23 до 170 человек и до 8 единиц техники.
Напомним, 13 июня в Киеве проходили боевые учения полицейских. Также масштабные учения по отработке алгоритма действий во время массовых мероприятий состоялись в июле.