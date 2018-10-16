Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность

"На этой рабочей неделе, 17-19 октября, в течение всего дня, кроме короткого времени днем люди могут чувствовать умеренное теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс-службе.

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В Укргидрометцентре добавили, что такая же ситуация будет во вторник, 16 октября.

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Напомним, сегодняшняя температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.