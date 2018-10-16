Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому робочому тижні, 17-19 жовтня, очікуються субкомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"На цьому робочому тижні, 17-19 жовтня, протягом усього дня, крім короткого часу в день у люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість і дратівливість, відзначається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги і працездатності, підвищена сонливість" - повідомили в прес-службі.

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В Укргідрометцентрі додали, що така сама ситуація буде у вівторок, 16 жовтня.

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Нагадаємо, сьогоднішня температура в Києві побила історичний рекорд 1916 року.

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