Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

“Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 4 по 7 мая будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную тепло нагрузку, субъективное теплоощущение — очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как — „прохладно“, может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздраженность, снижение иммунитета”, — сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, украинцам дали прогноз магнитных бурь на май.