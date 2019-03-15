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Украинцев предупредили о возможном ухудшении иммунитета и мигренях из-за погоды

Киев • УНН

 • 13045 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 16 по 17 марта будут фиксироваться не только дискомфортные, но и субкомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Украинцев предупредили о возможном ухудшении иммунитета и мигренях из-за погоды

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 16 по 17 марта будут фиксироваться не только дискомфортные, но и субкомфортные погодные условия", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики подчеркнули, что во время дискомфортных погодных условий человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

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Возникает риск переохлаждения организма, большая или чрезмерная нагрузка механизма терморегуляции. Человек характеризует теплоощущения как "очень и очень холодно". Неблагоприятно сказывается на состоянии нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах организма. Возникает невнимательность, сонливость.

"Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", - добавили синоптики.

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