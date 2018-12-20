Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатья сегодня сохраняется снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данный ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом, 20 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили синоптики.
Напомним, в четверг, 20 декабря, в Украине без существенных осадков, температура воздуха днем будет колебаться от 6 градусов мороза до 5 тепла на юге, на дорогах гололедица.
Как сообщал УНН, начиная с 21 декабря, в Украину придет теплый атмосферный фронт, который принесет повышение температуры, снег и дождь, а местами гололедица.