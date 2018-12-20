Українців попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У високогiр’ї Iвано-Франкiвської області та у східній частині Закарпаття сьогодні зберігається сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку зi снiгопадами, 20 грудня у високогір’ї Iвано-Франкiвської та східній частині Закарпатської областей зберігається снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, у четвер, 20 грудня, в Україні буде без істотних опадів, температура повітря вдень коливатиметься від 6 градусів морозу до 5 тепла на півдні, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляв УНН, починаючи з 21 грудня, на Україну прийде теплий атмосферний фронт, який принесе підвищення температури, сніг і дощ, а місцями ожеледицю.