Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатья сегодня сохраняется низкая снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные о снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.
"7 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - сообщили синоптики.
Напомним, 7 декабря на Левобережье небольшой снег, утром и днем в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед; на остальной территории без осадков.