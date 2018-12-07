Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

"7 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - сообщили синоптики.

Напомним, 7 декабря на Левобережье небольшой снег, утром и днем в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед; на остальной территории без осадков.