Українців попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У високогiр’ї Iвано-Франкiвської області та у східній частині Закарпаття сьогодні зберігається низька сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані про сніголавинну ситуацію в українських Карпатах.
"7 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, 7 грудня на Лівобережжі невеликий сніг, вранці та вдень в західних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів.