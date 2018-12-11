Украинцев необоснованно обложили налогом на выигрыш в лотерею - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Одной из главных причин упадка лотерейного рынка Украины стало необоснованное налогообложение мелких выигрышей. Об этом сообщил Центр экономической стратегии в своём докладе, передает УНН.
Эксперты указывают, что в 2015 году чиновники решили ввести налог даже на самые мизерные выигрыши в лотерею, чем и спровоцировали уход игроков в тень.
"После 2015 года даже с выигрышей в размере 10 грн игрок должен платить налог 2 грн, что создало спрос на игру в теневом игорном секторе, где налоги не платятся", - говорится в исследовании.
Эти и другие факторы, включая длительное отсутствие утверждённых Минфином лицензионных условий для лотерей, стали основой для масштабной тенизации игрового рынка, полагают эксперты.
В своих выводах они рекомендуют правительству в срочном порядке установить контроль за игорным рынком и предотвратить дальнейшее распространение нелегалов в стране.
Напомним, в Украине начали появляться онлайн-казино, которые призывают людей играть в запрещённые игровые автоматы. Доступ к азартным играм никем не регулируется и не имеет возрастных ограничений.