Українців необгрунтовано оподаткували за виграш у лотерею - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Однією з головних причин занепаду лотерейного ринку України стало необґрунтоване оподаткування дрібних виграшів. Про це повідомив Центр економічної стратегії у своїй доповіді, передає УНН.
Експерти вказують, що у 2015 році чиновники вирішили ввести податок навіть на наймізерніші виграші у лотерею, чим і спровокували відхід гравців у тінь.
"Після 2015 року навіть з виграшів обсягом 10 грн гравець повинен платити податок 2 грн, що створило попит на гру в тіньовому гральному секторі, де податки не сплачуються", - йдеться у дослідженні.
Ці та інші чинники, включаючи тривалу відсутність затверджених Мінфіном ліцензійних умов для лотерей, стали основою для масштабної тінізації грального ринку, вважають експерти.
У своїх висновках вони рекомендують уряду у терміновому порядку встановити контроль за гральним ринком і запобігти подальшому поширенню нелегалів у країні.
Нагадаємо, в Україні почали з'являтися онлайн-казино, які закликають людей грати в заборонені ігрові автомати. Доступ до азартних ігор ніким не регулюється і не має вікових обмежень.