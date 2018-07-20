Украинцев нет среди пострадавших в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинцев нет среди пострадавших в результате нападения на пассажирский автобус вблизи немецких городов Кюкница и Любек. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.
"Нападение на пассажиров автобуса вблизи г. Любек, Германия: консул сообщает, что среди пострадавших граждан Украины нет", - сказано в сообщении.
Напомним, в окрестностях немецкого города Кюкница неизвестный с кухонным ножом напал на пассажиров автобуса. По предварительной информации ранены 14 человек, 2 человека в тяжелом состоянии.
Также есть информация, что преступник задержан, им оказался 30-летний выходец из Ирана.
На данный момент дорога через Кюкницу частично перекрыта, полиция выясняет мотивы преступника и обстоятельства происшествия.