Украинцев нет среди пострадавших в Германии

"Нападение на пассажиров автобуса вблизи г. Любек, Германия: консул сообщает, что среди пострадавших граждан Украины нет", - сказано в сообщении.

Напомним, в окрестностях немецкого города Кюкница неизвестный с кухонным ножом напал на пассажиров автобуса. По предварительной информации ранены 14 человек, 2 человека в тяжелом состоянии.

Также есть информация, что преступник задержан, им оказался 30-летний выходец из Ирана.



На данный момент дорога через Кюкницу частично перекрыта, полиция выясняет мотивы преступника и обстоятельства происшествия.