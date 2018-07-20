Українців немає серед постраждалих у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Українців немає серед постраждалих у наслідок нападу на пасажирський автобус поблизу німецьких міст Кюкніца та Любек. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства Закордонних Справ Василь Кирилич у Twitter, передає УНН.
"Напад на пасажирів автобуса поблизу м. Любек, ФРН: консул повідомляє, що серед постраждалих громадян України немає", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в околицях німецького міста Кюкніца невідомий з кухонним ножем напав на пасажирів автобуса. За попередньою інформацією поранено 14 осіб, 2 людей у важкому стані.
Також є інформація, що злочинець затриманий, ним виявився 30-річний виходець з Ірану.
На даний момент дорога через Кюкніцу частково перекрита, поліція з'ясовує мотиви злочинця і обставини події.