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Українців немає серед постраждалих у Німеччині

Київ • УНН

 • 9501 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Українців немає серед постраждалих у наслідок нападу на пасажирський автобус поблизу німецьких міст Кюкніца та Любек. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства Закордонних Справ Василь Кирилич у Twitter, передає УНН.

"Напад на пасажирів автобуса поблизу м. Любек, ФРН: консул повідомляє, що серед постраждалих громадян України немає", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в околицях німецького міста Кюкніца невідомий з кухонним ножем напав на пасажирів автобуса. За попередньою інформацією поранено 14 осіб, 2 людей у важкому стані.

Також є інформація, що злочинець затриманий, ним виявився 30-річний виходець з Ірану.

На даний момент дорога через Кюкніцу частково перекрита, поліція з'ясовує мотиви злочинця і обставини події.

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