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Украинцев пытаются концентрировать на одном месте для эвакуации из Кабула - МИД

Украинцев пытаются концентрировать на одном месте для эвакуации из Кабула - МИД

Киев  •  УНН

 • 18299 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинцев, которых планируют эвакуировать из Кабула, концентрируют в военном секторе аэропорта, а возможность попасть в аэропорт является “сверхсложной задачей”. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает УНН.

Цитата

“Это сверхсложная задача, потому что весь аэропорт окружен несколькосот метровым человеческим рубежом, через который протиснуться фактически невозможно. Ни о каком открытии ворот речь пока не идет. Время от времени представители военной власти пытаются оттолкнуть толпу от ограды. И в это время происходят физические переправки людей на территорию аэропорта. Таким образом мы концентрируем наших граждан, которых мы планируем эвакуировать, в военном секторе аэропорта с тем, чтобы, как только мы получим все согласования, осуществить эвакуационный рейс”, — сказал Енин.

Детали

По его словам, всем украинским гражданам пытаются предоставить доступ в аэропорт.

“Мы на прямой связи со всеми нашими ключевыми партнерами. Это и США, контролирующие военную часть Кабульского аэропорта, и со многими нашими другими партнерами по согласованию остановок нашего эвакуационного самолета, которые планируется сделать в ближайшее время. Кроме того, мы на контакте с теми силами, которые позиционируют себя как такие, которые гарантируют определенную безопасность с тем, чтобы сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, ближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта”, — сказал замминистра.

Енин добавил, что в данный момент все те, кто обратился к ним и находится в обозримой близости, уже подтянулись ближе к аэропорту.

“Мы стараемся, чтобы обеспечить их попадание на территорию аэропорта”, — сказал он.

Что было раньше

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

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