Українців намагаються концентрувати на одному місці для евакуації з Кабула - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українців, яких планують евакуювати з Кабулу, концентрують у військовому секторі аеропорту, а можливість потрапити в аеропорт є “надскладним завданням”. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає УНН.
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“Це надскладне завдання, тому що весь аеропорт оточений кількасот метровим людським кордоном, через який протиснутися фактично неможливо. Ні про яке відкриття воріт наразі не йдеться. Час від часу представники військової влади намагаються відштовхнути натовп від огорожі. І в цей час відбувається фізичне переправлення людей на територію аеропорту. Таким чином ми концентруємо наших громадян, яких ми плануємо евакуювати, у військовому секторі аеропорту з тим, щоб, як тільки ми отримаємо всі узгодження, здійснити евакуаційний рейс”, — сказав Єнін.
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За його словами, всім українським громадянам намагаються надати доступ в аеропорт.
“Ми на прямому зв’язку з усіма нашими ключовими партнерами. Це і США, які контролюють військову частину Кабульського аеропорту, і з багатьма нашими іншими партнерами щодо погодження зупинок нашого евакуаційного літака, які планується зробити найближчим часом. Крім того, ми на контакті з тими силами, які позиціонують себе як такі, які гарантують певну безпеку з тим, щоб сконцентрувати громадян, яких ми плануємо евакуювати, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту”, — сказав заступник міністра.
Єнін додав, що наразі всі ті, хто звернувся до них і перебуває в доступній для огляду близькості, вже підтягнулися ближче до аеропорту.
“Ми намагаємося, щоб забезпечити їх потрапляння на територію аеропорту”, — сказав він.
Що було раніше
Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.