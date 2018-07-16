Украинцы завоевали несколько медалей на ЧМ по ушу среди юниоров

С результатом в 9,25 баллов на первую ступеньку пьедестала мирового первенства в командных соревнованиях дуйлянь среди девушек поднялись Дарья Люта и Вероника Морозёнкова.

Второе “золото” для “сине-желтой” сборной в этой дисциплине среди юношей завоевали Даниил Князев и Даниил Фещенко с результатом 9,30 балла.

Напомним, что на взрослом чемпионате мира по ушу представители Украины завоевали пять наград.