Украинцы завоевали несколько медалей на ЧМ по ушу среди юниоров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Бразилии состоялся чемпионат мира по ушу среди юниоров, где украинские спортсмены завоевали две золотые награды, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
С результатом в 9,25 баллов на первую ступеньку пьедестала мирового первенства в командных соревнованиях дуйлянь среди девушек поднялись Дарья Люта и Вероника Морозёнкова.
Второе “золото” для “сине-желтой” сборной в этой дисциплине среди юношей завоевали Даниил Князев и Даниил Фещенко с результатом 9,30 балла.
Напомним, что на взрослом чемпионате мира по ушу представители Украины завоевали пять наград.