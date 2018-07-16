Українці здобули кілька медалей на ЧС з ушу серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Бразилії відбувся чемпіонат світу з ушу серед юніорів, де українські спортсмени вибороли дві золоті нагороди, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
З результатом в 9,25 балів на першу сходинку п’єдесталу світової першості у командних змаганнях дуйлянь серед дівчат піднялися Дарина Люта і Вероніка Морозьонкова.
Друге “золото” для “синьо-жовтої” збірної у цій дисципліні серед юнаків завоювали Данило Князєв та Данило Фещенко з результатом 9,30 бали.
Нагадаємо, що на дорослому чемпіонаті світу з ушу представники України вибороли п’ять нагород.