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Украинцы получили две награды на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике

Украинцы получили две награды на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике

Киев • УНН

 • 683744 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинская сборная завершила свое выступление на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене, Бельгия, и получила две награды. Об этом пишет Суспильне.Спорт, передает УНН.

Детали 

Украину на турнире в Антверпене будет представлять мужская команда и в индивидуальных соревнованиях гимнасток. К финальным соревнованиям ЧМ - 2023 вышли три украинских атлета-Илья Ковтун в многоборье и на параллельных брусьях, а также Назар Чепурный и Игорь Радивилов в опорном прыжке.

В итоге Ковтун завоевал "серебро" в многоборье, а Чепурный - "бронзу" в опорном прыжке. Поэтому на чемпионате мира-2023 сборная Украины получила две награды - на одну больше, чем на предыдущем ЧМ ("бронза" Радивилова).

Перед этим украинцы в последний раз получали две медали на ЧМ в 2019 году (две "бронзы"). Отмечается, что без "золота" Украина остается уже седьмой чемпионат подряд: в последний раз чемпионом в 2014-м стал Олег Верняев (упражнения на параллельных брусьях).

Все результаты украинских финалов на чемпионате мира-2023:

  • "серебро": Илья Ковтун (многоборье)

  • "бронза": Назар Чепурный (опорный прыжок)

  • четвертое место: Игорь Радивилов (опорный прыжок)

  • пятое место: Илья Ковтун (параллельные брусья)

В вопрос олимпийских лицензий мужская сборная по итогам квалификации завоевала лицензию в командном первенстве, а 15-летняя Анна Лащевская принесла Украине первую женскую лицензию.

Напомним

Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл "серебро" на чемпионате мира по спортивной гимнастике, проходящем в бельгийском Антверпене.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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