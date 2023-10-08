Украинцы получили две награды на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинская сборная завершила свое выступление на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене, Бельгия, и получила две награды. Об этом пишет Суспильне.Спорт, передает УНН.
Детали
Украину на турнире в Антверпене будет представлять мужская команда и в индивидуальных соревнованиях гимнасток. К финальным соревнованиям ЧМ - 2023 вышли три украинских атлета-Илья Ковтун в многоборье и на параллельных брусьях, а также Назар Чепурный и Игорь Радивилов в опорном прыжке.
В итоге Ковтун завоевал "серебро" в многоборье, а Чепурный - "бронзу" в опорном прыжке. Поэтому на чемпионате мира-2023 сборная Украины получила две награды - на одну больше, чем на предыдущем ЧМ ("бронза" Радивилова).
Перед этим украинцы в последний раз получали две медали на ЧМ в 2019 году (две "бронзы"). Отмечается, что без "золота" Украина остается уже седьмой чемпионат подряд: в последний раз чемпионом в 2014-м стал Олег Верняев (упражнения на параллельных брусьях).
Все результаты украинских финалов на чемпионате мира-2023:
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"серебро": Илья Ковтун (многоборье)
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"бронза": Назар Чепурный (опорный прыжок)
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четвертое место: Игорь Радивилов (опорный прыжок)
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пятое место: Илья Ковтун (параллельные брусья)
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В вопрос олимпийских лицензий мужская сборная по итогам квалификации завоевала лицензию в командном первенстве, а 15-летняя Анна Лащевская принесла Украине первую женскую лицензию.
Напомним
Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл "серебро" на чемпионате мира по спортивной гимнастике, проходящем в бельгийском Антверпене.