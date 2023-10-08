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Українці здобули дві нагороди на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної гімнастики

Українці здобули дві нагороди на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної гімнастики

Київ • УНН

 • 683746 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Українська збірна завершила виступ на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Антверпені, Бельгія, та здобула дві нагороди. Про це пише Суспільне. Спорт, передає УНН.

Деталі 

Україну на турнірі в Антверпені представлятиме чоловіча команда та в індивідуальних змаганнях гімнасток. До фінальних змагань ЧС-2023 вийшли три українські атлети - Ілля Ковтун у багатоборстві та на паралельних брусах, а також Назар Чепурний та Ігор Радівілов у опорному стрибку.

У підсумку Ковтун виборов "срібло" у багатоборстві, а Чепурний - "бронзу" в опорному стрибку. Тож на чемпіонаті світу-2023 збірна України здобула дві нагороди - на одну більше, ніж на попередньому ЧС ("бронза" Радівілова).

Перед цим українці востаннє здобували дві медалі на ЧС у 2019 році (дві "бронзи"). Зазначається, що без "золота" Україна залишається вже сьомий чемпіонат поспіль: востаннє чемпіоном у 2014-му став Олег Верняєв (вправи на паралельних брусах).

Усі результати українських фіналів на чемпіонаті світу-2023

  • "Срібло": Ілля Ковтун (багатоборство)

  • "Бронза": Назар Чепурний (опорний стрибок)

  • Четверте місце: Ігор Радівілов (опорний стрибок)

  • П'яте місце: Ілля Ковтун (паралельні бруси)

У питання олімпійських ліцензій чоловіча збірна за підсумками кваліфікації виборола ліцензію у командній першості, а 15-річна Анна Лащевська принесла Україні першу жіночу ліцензію.

Нагадаємо

Український гімнаст Ілля Ковтун виграв "срібло" на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, що проходить у бельгійському Антверпені.

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