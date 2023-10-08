Українці здобули дві нагороди на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної гімнастики

Деталі

Україну на турнірі в Антверпені представлятиме чоловіча команда та в індивідуальних змаганнях гімнасток. До фінальних змагань ЧС-2023 вийшли три українські атлети - Ілля Ковтун у багатоборстві та на паралельних брусах, а також Назар Чепурний та Ігор Радівілов у опорному стрибку.

У підсумку Ковтун виборов "срібло" у багатоборстві, а Чепурний - "бронзу" в опорному стрибку. Тож на чемпіонаті світу-2023 збірна України здобула дві нагороди - на одну більше, ніж на попередньому ЧС ("бронза" Радівілова).

Перед цим українці востаннє здобували дві медалі на ЧС у 2019 році (дві "бронзи"). Зазначається, що без "золота" Україна залишається вже сьомий чемпіонат поспіль: востаннє чемпіоном у 2014-му став Олег Верняєв (вправи на паралельних брусах).

Усі результати українських фіналів на чемпіонаті світу-2023



"Срібло": Ілля Ковтун (багатоборство)



"Бронза": Назар Чепурний (опорний стрибок)



Четверте місце: Ігор Радівілов (опорний стрибок)



П'яте місце: Ілля Ковтун (паралельні бруси)



У питання олімпійських ліцензій чоловіча збірна за підсумками кваліфікації виборола ліцензію у командній першості, а 15-річна Анна Лащевська принесла Україні першу жіночу ліцензію.

Нагадаємо

Український гімнаст Ілля Ковтун виграв "срібло" на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, що проходить у бельгійському Антверпені.