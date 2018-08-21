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Украинцы завоевали четыре золотые медали на легкоатлетическом турнире в Эстонии

Киев • УНН

 • 8901 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Представители Украины успешно выступили на легкоатлетических соревнованиях в городе Парну (Эстония), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.

Украинцы завоевали четыре золотые медали на легкоатлетическом турнире в Эстонии

Татьяна Мельник оформила золотой дубль. Она выиграла 300 метров (37,10 с) и 100-метровку (11,68 с). Правда, на 100-метровке ветер превышал допустимую норму — +2,1 м/с. Эти же дистанции преодолевала и Анастасия Брызгина. Она показала второй (39,17 с) и третий (12,19 с) результаты соответственно.

Кристина Гришутина выиграла соревнования по прижкам в длину (6,61 м), а Александр Соколов быстрее всех преодолел дистанцию ​​100 метров (10,40 с).

Добавим также, в беге на 300 метров среди мужчин Алексей Поздняков финишировал вторым (33,93 с), а Даниил Даниленко занял четвертое место (34,00 с).

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