Українці здобули чотири золоті медалі на легкоатлетичному турнірі в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Представники України успішно виступили на легкоатлетичних змаганнях в місті Парну (Естонія), передає УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
Тетяна Мельник оформила золотий дубль. Вона виграла 300 метрів (37,10 с) і 100-метрівку (11,68 с). Щоправда, на 100-метрівці вітер перевищував допустиму норму — +2,1 м/с. Ці ж дистанції долала і Анастасія Бризгіна. Вона показала другий (39,17 с) і третій (12,19 с) результати відповідно.
Христина Гришутина виграла змагання зі стрибків у довжину (6,61 м), а Олександр Соколов найшвидше подолав дистанцію 100 метрів (10,40 с).
Додамо також, у змаганнях з бігу на 300 метрів серед чоловіків Олексій Поздняков фінішував другим (33,93 с), а Данило Даниленко посів четверте місце (34,00 с).