Украинцы завтра будут мерзнуть: синоптики обещают мороз и ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Завтра, 17 ноября, в Украине будет преобладать сухая морозная погода, на дорогах - гололедица. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
"17 ноября ночью в южной части, восточных и Днепропетровской областях небольшой снег, днем в Приазовье и Крыму небольшой мокрый снег, местами с дождем, на остальной территории без осадков. На дорогах страны, кроме запада, местами гололедица", - отметили в Укргидрометцентре.
При этом синоптики добавили, что ветер завтра следует ожидать северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части страны ночью и утром отдельные порывы - до 15-20 м/с.
Температура ночью составит 4-9° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье до 8° тепла. На юге страны в течение суток столбики термометра будут показывать от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму - 0-5° тепла.
Напомним, по метеорологическим прогнозом, Украинского гидрометеорологического института, нынешняя зима будет теплой, с дождем и мокрым снегом.