Українці завтра будуть мерзнути: синоптики обіцяють мороз і вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Завтра, 17 листопада, в України переважатиме суха морозна погода, на дорогах – місцями ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.
"17 листопада вночі у південній частині, східних та Дніпропетровській областях невеликий сніг, вдень у Приазов'ї та Криму невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем; на решті території без опадів. На дорогах країни, крім заходу, місцями ожеледиця", - зазначили в Укргідрометцентрі.
При цьому синоптики додали, що вітер завтра слід очікувати північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині країни вночі та вранці окремі пориви – до 15-20 м/с.
Температура вночі складе 4-9° морозу, вдень – від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті до 8° тепла. На півдні країни протягом доби стовпчики термометра показуватимуть від 3° тепла до 2° морозу, в Криму – 0-5° тепла.
Нагадаємо, за метеорологічним прогнозом, Українського гідрометеорологічного інституту, нинішня зима буде теплою, з дощем і мокрим снігом.