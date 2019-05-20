Украинцы завоевали медали на международном паралимпийском турнире по гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Второй день финалов на международной регате по паралимпийской гребле в городе Гавирате (Италия) принес Украине 5 медалей. Об этом информирует НКСИУ, передает УНН.
В итоге, в активе сборной команды Украины 11 высоких наград: 2 "золотые", 6 "серебряных" и 3 бронзовые медали.
От команды Украины лучше выступил Роман Поланский, в активе которого - 2 золотые медали.
Кроме того, все спортсмены из Украины, принявших участие в этом турнире, возвращаются завтра домой с высокими наградами на пути в Токио 2020 - очередного этапа Кубка мира в городе Познань.
Добавим также, в рамках соревнований этого турнира приняли участие около 190 участников из 25 стран мира.