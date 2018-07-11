Украинцы завоевали медали Кубка мира по прыжкам на батуте

На вторую ступеньку пьедестала в Арозе в синхронных прыжках поднялись Дмитрий Собакар и Антон Давыденко. С результатом 48,670 балла украинцы уступили 1,38 балла победителям турнира прыгунам из Азербайджана.

“Серебряный” достижения соотечественников повторил и женский дуэт. Диана Ключник вместе Дианой Тувакбаевою заняли второе место с результатом 46,910 балла. Японский дуэт опередил одесситок на 1,85 балла.

Как сообщал УНН, Украина не осталась без медалей на чемпионате Европы по прыжкам на батуте.