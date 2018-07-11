Українці завоювали медалі Кубку світу зі стрибків на батуті

На другу сходинку п’єдесталу в Арозі в синхронних стрибках піднялися Дмитро Собакар та Антон Давиденко. З результатом 48,670 бали українці поступилися 1,38 бали переможцям турніру стрибунам з Азербайджану.

“Срібне” досягнення співвітчизників повторив і жіночий дует. Діана Ключник разом Діаною Тувакбаєвою посіли друге місце з результатом 46,910 бали. Японський дует випередив одеситок на 1,85 бали.

Як повідомляв УНН, Україна не залишилась без медалей на цьогорічному чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті.