Українці завоювали медалі Кубку світу зі стрибків на батуті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Швейцарії відбувся етап Кубка світу зі стрибків на батуті. За підсумками змагань в активі української збірної два комплекти срібних нагород, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
На другу сходинку п’єдесталу в Арозі в синхронних стрибках піднялися Дмитро Собакар та Антон Давиденко. З результатом 48,670 бали українці поступилися 1,38 бали переможцям турніру стрибунам з Азербайджану.
“Срібне” досягнення співвітчизників повторив і жіночий дует. Діана Ключник разом Діаною Тувакбаєвою посіли друге місце з результатом 46,910 бали. Японський дует випередив одеситок на 1,85 бали.
Як повідомляв УНН, Україна не залишилась без медалей на цьогорічному чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті.