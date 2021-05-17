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Украинцы осудили выступление жены Лещенко в России и его "отмазку", - СМИ

Киев • УНН

 • 19417 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Выступление в Москве жены члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасии Топольской и лаконичное оправдание бывшего журналиста-расследователя возмутили украинских пользователей соцсетей. Речь об этом идёт в сюжете ТСН.Тижня.

Украинцы осудили выступление жены Лещенко в России и его "отмазку", - СМИ

"Популярная диджей Настя Топольская с новым псевдо Шейс пробралась в "логово врага", 8 мая, когда дома отмечали День памяти и примирения, она сыграла на вечеринке для российского ЛГБТ-сообщества в одном из московских клубов. Выложила всю эту красоту в "Инстаграм" и вызвала шквал комментариев и возмущение в соцсетях. Начиная от параллелей - а если бы так Клавдия Шульженко, напевая "Синий платочек", поехала в 1943-м в Берлин выступать на какой-то вечеринке? Заканчивая вопросом, а как вообще попала в Москву? Если в связи с распространением коронавируса въезд иностранцам туда практически запрещён", - говорится в сюжете.

Также приведены некоторые комментарии пользователей: "Нормально, когда украинцы ездят развлекать граждан страны, что на нас напала? Особенно если развлекает россиян жена экс-нардепа и известного журналиста, а теперь - член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко?".

Украинцев возмутил не столько насмешливый комментарий А.Топольской, а лаконичная реакция её супруга.

"Именно он, как журналист, не раз описывал недостойное поведение членов семей украинских политиков. А здесь - ограничился комментарием, что его жена поехала поддержать меньшинство, которое страдает от Путина и Кадырова. К людям публичным, которые пропагандируют определённые ценности, и действительно требований больше. Потому что, кроме жены экс-политика, на этой же вечеринке зажигали ещё несколько украинских диджеек. Но их мужья не уверяют народ, что так популяризируют Украину", - подчёркивается в сюжете.

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