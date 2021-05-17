Українці засудили виступ дружини Лещенко в Росії і його "відмазку", - ЗМІ

"Популярна діджей Настя Топольська з новим псевдо Шейс пробралася в "лігво ворога", 8 травня, коли вдома відзначали День пам'яті і примирення, вона зіграла на вечірці для російської ЛГБТ-спільноти в одному з московських клубів. Виклала всю цю красу в "Інстаграм" і викликала шквал коментарів і обурення в соцмережах. Починаючи від паралелей - а якби так Клавдія Шульженко, наспівуючи "Синий платочек", поїхала в 1943-му в Берлін виступати на якійсь вечірці? Закінчуючи питанням, а як взагалі потрапила в Москву? Якщо в зв'язку з поширенням коронавірусу в'їзд іноземцям туди практично заборонений", - йдеться в сюжеті.

Також наведені деякі коментарі користувачів: "Нормально, коли українці їздять розважати громадян країни, що на нас напала? Особливо якщо розважає росіян дружина екс-нардепа та відомого журналіста, а тепер - член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка?".

Українців обурив не тільки глузливий коментар А.Топольскої, а лаконічна реакція її чоловіка.

"Саме він, як журналіст, не раз описував негідну поведінку членів сімей українських політиків. А тут - обмежився коментарем, що його дружина поїхала підтримати меншість, яка страждає від Путіна і Кадирова. До людей публічних, які пропагують певні цінності, і дійсно вимог більше. Тому що, крім дружини екс-політика, на цій же вечірці запалювали ще кілька українських діджеек. Але їх чоловіки не запевняють народ, що так популяризують Україну", - підкреслюється в сюжеті.