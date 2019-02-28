Украинцы задолжали за газ более 29 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На конец января 2019 задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 29,1 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 20,0 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 4,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, по поставке электрической энергии - 5,7 млрд грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госстата.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт · ч), на одного владельца лицевого счета в январе 2019 составляли 2693,2 грн.
Как сообщал УНН, в январе украинцы уплатили за коммунальные услуги более 15 млрд грн .
Кроме того, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе 2019р. с населением было заключено 3,7 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 21,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 15,3 млн грн.
Как сообщал УНН, с мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии получили 480 000 домохозяйств, из них 3500 домохозяйств получили отказ в этом году.