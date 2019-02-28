Українці заборгували за газ понад 29 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На кінець січня 2019 р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 29,1 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 20,0 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,1 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд грн, за постачання електричної енергії – 5,7 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Держстату.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в січні 2019 р. становили 2693,2 грн.
Як повідомляв УНН, У січні українці сплатили за комунальні послуги понад 15 млрд грн.
Крім того, Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 та від 27.06.2003 № 976 у січні 2019р. з населенням було укладено 3,7 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 21,9 млн.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 15,3 млн грн.
Як повідомляв УНН, з травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 тисяч домогосподарств, з них 3,5 тисяч домогосподарств отримали відмову вже цього року.