Українці заборгували за газ понад 29 млрд грн

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На кінець січня 2019 р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 29,1 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 20,0 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,1 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд грн, за постачання електричної енергії – 5,7 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Держстату.