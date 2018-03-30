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Украинцы задолжали десятки миллиардов за газ и отопление

Украинцы задолжали десятки миллиардов за газ и отопление

Киев  •  УНН

 • 13099 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на конец февраля 2018 года больше всего украинцы задолжали за газ, отопление и горячую воду, передает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

“К концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий — 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, за электроснабжение — 3,8 млрд грн”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего в феврале 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд грн (75,3% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии — 3 млрд грн (111,5% начисленных за этот период сумм).

Напомним, в Минсоцполитики уточнили сроки проведения перерасчета субсидий. В ведомстве отметили, что перерасчет субсидий украинцев проводится не в апреле, а в мае и октябре.

Украинские Национальные Новости

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