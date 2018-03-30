Українці заборгували десятки мільярдів за газ та опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Станом на кінець лютого 2018 року найбільше українці заборгували за газ, опалення та гарячу воду, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
“На кінець лютого 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 16,4 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води — 14,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 3,8 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення — 1,8 млрд грн, за вивезення побутових відходів — 0,4 млрд грн, за постачання електричної енергії — 3,8 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що загалом у лютому 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 10,3 млрд грн (75,3% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії — 3 млрд грн (111,5% нарахованих за цей період сум).
Нагадаємо, у Мінсоцполітики уточнили строки проведення перерахунку субсидій. У відомстві наголосили, що перерахунок субсидій українців здійснюється не в квітні, а в травні та жовтні.