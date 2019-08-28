Украинцы уже 4 года едят мясо с чумой - эксперт

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Четыре года украинцы потребляют мясо с возбудителем африканской суммы свиней (АЧС). Об этом говорится в заявлении “Ассоциации животноводов Украины”, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ассоциации.

Мясо с чумой попадает на полки магазинов и стихийные рынки том, что случаи вспышек болезни массово скрываются. На самом деле, пораженные АЧС животные подлежат утилизации, напомнили в ассоциации.

“Но если оно и не наносит вреда человеку, то остатки от такого мяса, выброшенные на помойку, являются очагом размножения возбудителя АЧС, и чума разносится страной”, — говорят в АЖУ.

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Наряду с этим, существуют технологии, которые позволяют перерабатывать пораженную АЧС свинину. К примеру — на тушенку, объясняют специалисты.

“Ученые отмечают, что вирус АЧС погибает уже при температуре 60 градусов в течение 30 мин. Поэтому тушенка, изготовленная из пораженного мяса, является абсолютно безопасной как для потребления человеком, так и с точки зрения биобезопасности. Если переделывать этот продукт для стратегических запасов, то мясом уничтоженных только с начала 2019 года свиней можно было кормить в течение года до 200 тысяч человек”, — рассказали в ассоциации.

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Чтобы в Украине заработал вышеупомянутый механизм переработки животных, достаточно внести изменения в Инструкцию по борьбе с АЧС, говорят в АЖУ.

“Например, в США уже давно существуют специальные мобильные установки, которые осуществляют убой свиней и переработку мяса на тушенку прямо в хозяйстве. Это позволит нам исключить разнесения вируса за пределы предприятия. Цена одной такой установки около 100 тыс. долл. — довольно небольшая сумма, если сравнить с убытками, которые терпит ежедневно отрасль от АЧС”, — пояснили в ассоциации.

Напоследок животноводы призвали высшее руководство страны способствовать сохранению украинского свиноводства как важной бюджетообразующей отрасли.

“А для этого нужна, прежде всего, политическая воля. Госпродпотребслужба должен внести соответствующие изменения в Инструкцию по борьбе с АЧС, и принять стратегию борьбы с АЧС. Государство должно немедленно должен взять ситуацию под контроль!”, — резюмировали в АЖУ.

Напомним, как писал УНН, в Украине до сих пор нет национальной программы борьбы с вирусом АЧС.

Также напомним, накануне животноводы призвали Гройсмана снизить налоги для свиноводов на период эпидемии АЧС. К такому шагу, например, прибегли власти Бельгии. Однако, в КМУ просьбы фермеров так и не прокомментировали.

Кроме того, как рассказал Сергей Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало миллионные убытки, причиненные украинским фермерам болезнью еще в прошлом году.

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