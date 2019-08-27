АЧС вразила відразу три області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували нові випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Миколаївській, Херсонській та Львівській областях. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
З 15 по 21 серпня на території цих областей зареєстровані 4 випадки захворювання на африканську чуму свиней в особистому селянському господарстві громадянина в місті Первомайськ Миколаївської області, в особистому селянському господарстві громадянина в селі Круглоозерка Голопристанського району Херсонської області, в ТзОВ "Галичина - захід", що розташоване в селі Кавське Стрийського району Львівської області та в лісосмузі на відстані 100 метрів від траси Платоново – Кропивницький (132 кілометр) Врадіївського району Миколаївської області.
Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
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"В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.
Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року - вже понад 40.
На переконання політика Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та не професійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.