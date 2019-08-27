АЧС поразила сразу три области

С 15 по 21 августа на территории этих областей зарегистрированы 4 случая заболевания африканской чумой свиней в личном сельском хозяйстве гражданина в городе Первомайск Николаевской области, в личном сельском хозяйстве гражданина в селе Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области, в ООО "Галичина - запад", что расположен в селе Кавское Стрыйского района Львовской области и в лесополосе на расстоянии 100 метров от трассы Платоново - Кропивницкий (132 километр) Врадиевского района Николаевской области.

Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.

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"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 40.

По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.