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До спалаху АЧС на Львівщині призвела халатність Мінагрополітики - заява

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. До спалаху африканської чуми свиней (АЧС), що стався днями на Львівщині, призвела безвідповідальність чиновників Міністерства аграрної політики та продовольства України. Про це заявила голова “Асоціації тваринників України” Ірина Паламар, передає УНН із посиланням на прес-службу асоціації.

Йдеться, зокрема, про спалах АЧС, зафіксований днями на одному з найбільших в Україні свинокомплексів — підприємстві “Галичина Захід” (Стрийський район, Львівська область). На підприємстві утримується 100 тис. свиней. Тварин доведеться знищити, каже Паламар.

“Така жахлива ситуація сталася через абсолютну бездіяльність Мінагрополітики щодо боротьби з АЧС. Я вже давно попереджала, ще коли в 2015 році від африканської чуми згоріло господарство „Калита“ на Київщині, що, якщо не вживати дієвих заходів щодо подолання проблеми, то Україна залишиться без свинини”, — коментує вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У вітчизняних магазинах свинина вже дорожче, ніж у ЄС, — Тригубенко

На переконання Паламар, даного випадку АЧС можна було б уникнути, якби Уряд не проігнорував пропоновану АТУ стратегію боротьби з АЧС на 5 років.

“І тепер ми бачимо, до чого призвела така безвідповідальність! Величезне високотехнологічне господарство з данськими інвестиціями, з високим рівнем біобезпеки — і те не встояло перед катастрофічним вірусом, який спокійно собі гуляє країною, і ніхто з цим нічого не робить”, — наголосила вона.

Нагадаємо, з 2012 року в Україні зареєстровано 477 випадків АЧС.

А за даними ТОВ “Центр підвищення ефективності у тваринництві” в нашій країні діє об’ємний нелегальний ринок свинини, інфікованої вірусом АЧС.

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