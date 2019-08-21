К вспышке АЧС во Львовской области привела халатность Минагрополитики - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. К вспышке африканской чумы свиней (АЧС), которая произошла на днях во Львовской области, привела безответственность чиновников Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом заявила председатель “Ассоциации животноводов Украина” Ирина Паламар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
Речь идет о вспышке АЧС, зафиксированной на днях на одном из крупнейших в Украине свинокомплексов — предприятии “Галичина Запад” (Стрыйский район, Львовская область). На предприятии содержится 100 тыс. свиней. Животных придется уничтожить, говорит Паламар.
“Такая ужасная ситуация произошла из-за абсолютной бездеятельности Минагрополитики по борьбе с АЧС. Я уже давно предупреждала, еще когда в 2015 году от африканской чумы сгорело хозяйство „Калита“ на Киевщине, что, если не принимать действенных мер по преодолению проблемы, то Украина останется без свинины”, — комментирует она.
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По убеждению Паламар, данного случая АЧС можно было бы избежать, если бы Правительство не проигнорировал предлагаемую АЖУ стратегию борьбы с АЧС на 5 лет.
“И теперь мы видим, к чему привела такая безответственность! Огромное высокотехнологичное хозяйство с датскими инвестициями, с высоким уровнем биобезопасности — и то ни устояло перед катастрофическим вирусом, который спокойно гуляет по стране, и никто с этим ничего не делает”, — подчеркнула она.
Напомним, с 2012 года в Украине зарегистрировано 477 случаев АЧС.
А по данным ООО “Центр повышения эффективности в животноводстве” в нашей стране действует объемный нелегальный рынок свинины, зараженной вирусом АЧС.