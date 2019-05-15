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АЧС в Україні: експерти оцінили об’єми ринку інфікованої свинини

АЧС в Україні: експерти оцінили об’єми ринку інфікованої свинини

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні діє досить об'ємний нелегальний ринок свинини, інфікованої вірусом АЧС. Про це під час прес-конференції журналістам повідомив генеральний директор ТОВ “ Центр підвищення ефективності у тваринництві ” Микола Бабенко, передає УНН.

Він нагадав, що з 2012 року в Україні зареєстровано 477 випадків АЧС.

"В сусідніх країнах вже з першого року появи АЧС реєструють тисячі випадків в рік. Тому насправді в Україні випадків набагато більше і більша частина їх офіційно не реєструється", - розповів експерт.

Чинним законодавством передбачено знищення всіх свиней на свинофермі, де стався випадок АЧС, продовжив Бабенко. Натомість власник підприємства отримує компенсацію по ринковій ціні за живу вагу, додав він.

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За сім років зареєстровані втрати свинокомплексів від знищених свиней становлять трохи більше 150 млн грн. Компенсовано з цієї суми - трохи менше 1%, сказав Бабенко.

"Що в такому випадку для власника свинокомплекса означає відсутність коштів в бюджеті на компенсацію у випадку АЧС? Тільки одне – банкрутство. Тому випадки АЧС на промислових свинокомплексах масово приховують. І таких випадків багато в різних областях.

У разі підозри АЧС власник приймає рішення – розпродати швидко все поголів’я, яке потенційно заражене вірусом АЧС – великих свиней на забій, малих на вирощування на менші ферми і приватному сектору. Для галузі це означає ще більше розповсюдження вірусу. Фактично, промислові виробники свинини залишені сам на сам із проблемою, яку самі вони вирішити не можуть", - зауважив експерт.

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Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. У поточному році було зафіксовано вже 11 випадків хвороби. У минулому - 145.

Як наслідок: зростає кількість імпортованої свинини, а на внутрішньому ринку на свинину і сало - ростуть ціни.

Як зазначив політик Сергій Тригубенко, у вітчизняних магазинах свинина вже дорожче, ніж у ЄС

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