АЧС в Україні: експерти оцінили об’єми ринку інфікованої свинини

Він нагадав, що з 2012 року в Україні зареєстровано 477 випадків АЧС.

"В сусідніх країнах вже з першого року появи АЧС реєструють тисячі випадків в рік. Тому насправді в Україні випадків набагато більше і більша частина їх офіційно не реєструється", - розповів експерт.

Чинним законодавством передбачено знищення всіх свиней на свинофермі, де стався випадок АЧС, продовжив Бабенко. Натомість власник підприємства отримує компенсацію по ринковій ціні за живу вагу, додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через АЧС Україну можуть позбавити безвізу

За сім років зареєстровані втрати свинокомплексів від знищених свиней становлять трохи більше 150 млн грн. Компенсовано з цієї суми - трохи менше 1%, сказав Бабенко.

"Що в такому випадку для власника свинокомплекса означає відсутність коштів в бюджеті на компенсацію у випадку АЧС? Тільки одне – банкрутство. Тому випадки АЧС на промислових свинокомплексах масово приховують. І таких випадків багато в різних областях.

У разі підозри АЧС власник приймає рішення – розпродати швидко все поголів’я, яке потенційно заражене вірусом АЧС – великих свиней на забій, малих на вирощування на менші ферми і приватному сектору. Для галузі це означає ще більше розповсюдження вірусу. Фактично, промислові виробники свинини залишені сам на сам із проблемою, яку самі вони вирішити не можуть", - зауважив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти прогнозують дефіцит свинини на рівні 12 млн тонн

Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. У поточному році було зафіксовано вже 11 випадків хвороби. У минулому - 145.

Як наслідок: зростає кількість імпортованої свинини, а на внутрішньому ринку на свинину і сало - ростуть ціни.

Як зазначив політик Сергій Тригубенко, у вітчизняних магазинах свинина вже дорожче, ніж у ЄС.