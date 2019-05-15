АЧС в Украине: эксперты оценили объемы рынка инфицированной свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине действует достаточно объемный нелегальный рынок свинины, зараженной вирусом АЧС. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, передает УНН.
Он напомнил, что с 2012 года в Украине зарегистрировано 477 случаев АЧС.
"В соседних странах уже с первого года появления АЧС регистрируют тысячи случаев в год. Поэтому на самом деле в Украине случаев гораздо больше и большая часть их официально не регистрируется", - рассказал эксперт.
Действующим законодательством предусмотрено уничтожение всех свиней на свиноферме, где произошел случай АЧС, продолжил Бабенко. А владелец предприятия получает компенсацию по рыночной цене за живой вес, добавил он.
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За семь лет зарегистрированные потери свинокомплексов от уничтоженных свиней составляют не более 150 млн грн. Компенсировано из этой суммы - чуть менее 1%, сказал Бабенко.
"Что в таком случае для владельца свинокомплекса означает отсутствие средств в бюджете на компенсацию в случае АЧС? Только одно - банкротство. Поэтому случаи АЧС на промышленных свинокомплексах массово скрывают. И таких случаев много в разных областях.
В случае подозрения АЧС владелец принимает решение - распродать быстро все поголовье, которое потенциально зараженное вирусом АЧС - больших свиней на убой, малых на выращивание на меньшие фермы и частному сектору. Для отрасли это означает еще большее распространение вируса. Фактически, промышленные производители свинины оставлены один на один с проблемой, которую сами они решить не могут", - отметил эксперт.
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Напомним, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже 11 случаев болезни. В прошлом - 145.
Как следствие: растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке на свинину и сало - растут цены.
Как отметил политик Сергей Тригубенко, в отечественных магазинах свинина уже дороже, чем в ЕС.