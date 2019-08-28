Українці вже 4 роки їдять м'ясо з чумою - експерт

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Чотири роки українці споживають м’ясо зі збудником африканської суми свиней (АЧС). Про це йдеться в заяві “Асоціації тваринників України”, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби асоціації.

М’ясо з чумою потрапляє на полиці магазинів та стихійні ринки тому, що випадки спалахів хвороби масово приховуються. Насправді ж, уражені АЧС тварини підлягають утилізації, нагадали в асоціації.

“Але якщо воно й не наносить шкоди людині, то рештки від такого м’яса, викинуті на смітник, є осередком розмноження збудника АЧС, і чума розноситься країною”, — кажуть в АТУ.

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Поряд з цим, існують технології, які дозволяють переробляти уражену АЧС свинину. До прикладу — на тушонку, пояснюють фахівці.

“Науковці зазначають, що вірус АЧС гине вже при температурі 60 градусів протягом 30 хв. Тому тушонка, вироблена з ураженого м’яса, є абсолютно безпечною як для споживання людиною, так і з погляду біобезпеки. Якщо переробляти цей продукт для стратегічних запасів, то м’ясом знищених лише від початку 2019 року свиней можна було годувати протягом року до 200 тисяч чоловік”, — розповіли в асоціації.

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Аби в Україні запрацював вищезгаданий механізм переробки тварин, достатньо внести зміни в Інструкцію з боротьби з АЧС, кажуть в АТУ.

“Наприклад, у США вже давно існують спеціальні мобільні установки, які здійснюють забій свиней і переробку м’яса на тушонку прямо на господарстві. Це дозволить нам унеможливити рознесення вірусу за межі підприємства. Ціна однієї такої установки близько 100 тис. дол. — доволі невелика сума, якщо порівняти зі збитками, які терпить щоденно галузь від АЧС”, — пояснили в асоціації.

Наостанок тваринники закликали вище керівництво країни сприяти збереженню українського свинарства, як важливої бюджетоутворюючої галузі.

“А для цього потрібна, передусім, політична воля. Держпродспоживслужба має внести відповідні зміни в Інструкцію з боротьби з АЧС, та прийняти стратегію боротьби з АЧС. Держава має негайно має взяти ситуацію під контроль!”, — резюмували в АТУ.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні досі немає національної програми боротьби з вірусом АЧС.

Також нагадаємо, напередодні тваринники закликали Гройсмана знизити податки для свинарів на період епідемії АЧС. До такого кроку, наприклад, вдалася влада Бельгії. Проте, у КМУ прохання фермерів так і не прокоментували.

Крім того, як розповів Сергій Тригубенко, держава досі не компенсувала мільйонні збитки, завдані українським фермерам хворобою ще в минулому році.

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