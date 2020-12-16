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Украинцы определили "любимца" среди мировых лидеров

Киев • УНН

 • 13431 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинцы больше всего среди мировых лидеров доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было представлено в ходе дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества", передает корреспондент УНН.

Украинцы определили "любимца" среди мировых лидеров

"Мы спросили у украинцев, кому украинцы доверяют с зарубежных лидеров. Лидером симпатий оказалась канцлер Германии Ангела Меркель", - сказал первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий во время презентации опроса.

По результатам опроса, 60% украинцев сказали, что частично или полностью доверяют лидеру ФРГ.

"Антилидером, или аутсайдером этого рейтинга оказался прогнозируемо (президент РФ - ред.) Владимир Путин. Не доверяют ему более 70% украинцев", - добавил Солодкий.

Указывается, что выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.

Из исследования извлечена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%. Опрос проводился 6 - 19 ноября 2020 года.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель в десятый раз подряд возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира, который ежегодно составляет журнал Forbes.

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