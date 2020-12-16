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Українці визначили "улюбленця" серед світових лідерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Українці найбільше серед світових лідерів довіряють канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було презентоване під час дискусії "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства", передає кореспондент УНН.

Українці визначили "улюбленця" серед світових лідерів

"Ми запитали в українців, кому українці довіряють із закордонних лідерів. Лідеркою симпатій виявилась канцлерка Німеччини Ангела Меркель", - сказав перший заступник директора Центру "Нова Європа" Сергій Солодкий під час презентації опитування.

За результатами опитування, 60% українців сказали, що частково або повністю довіряють лідерці ФРН.

"Антилідером, чи аутсайдером цього рейтингу виявився прогнозовано (президент РФ – ред.) Володимир Путін. Не довіряють йому понад 70% українців", - додав Солодкий.

Вказується, що вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання.

Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%. Опитування проводилося 6 – 19 листопада 2020 року.

Як повідомляв УНН, минулого тижня канцлерка Німеччини Анґела Меркель вдесяте поспіль очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу, який щороку складає журнал Forbes.

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