Украинцы ответили Супрун на критику протоколов МЗ по лечению COVID-19 и посоветовали лучше написать пост о Илоне Маске

Так, МЗ Украины по требованию инфекционистов из всех регионов Украины утвердил обновленный протокол лечения для тяжелых пациентов с коронавирусом. Основное отличие этого документа от общего протокола ВОЗ заключается в том, что украинским врачам разрешили назначать неспецифические лекарства больным, находящимся в тяжелом или критическом состоянии. Поскольку специфических лекарств против коронавируса в мире пока не существует, то медики из разных стран применяют противомалярийные лекарства, препараты, которые были эффективными при лечении Эболы и др. Ряд из них уже продемонстрировали свою эффективность в сочетании с другими лекарствами и спасли жизнь.

Однако, Супрун уверена, что разрешать применение в Украине “экспериментальных” лекарств нельзя. Ведь они, якобы, не имеют клинически доказанной эффективности именно при коронавирусе. В ответ на такие тезисы, пользователи Facebook экс-Министерка раскритиковали.

Так, по словам Леонида Буравлова, утвердив локальный протокол лечения на основе успешной мировой практики, МЗ Украины сделал “10 шагов вперед” “Я бы согласился с госпожой Супрун, если бы лекарства, которые утвержденны Протоколом были только что изобретены. Но все медицинские препараты из протокола много лет используются для лечения других заболеваний и достаточно эффективно. Касательно побочных реакций, то ВСЕ лекарства имеют побочные реакции. Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) сделало 10 шагов вперед, утвердив Протокол, чем помогло врачам иметь ориентир чем и как лечить! А ждать, когда кто-то это сделает и принесет нам на блюдечке времени нет, люди болеют уже сейчас!”, — написал он.

Некоторые из авторов советовали Супрун, прежде чем критиковать попытки Минздрава обеспечить условия и возможности для работы украинских инфекционистов, посетить инфекционный бокс и пройти там лечение. “Человек без медицинского образования дает ведущим (практикующим) специалистам свои советы космической тупости. Слабо поехать на родину и там давать похожие советы? Там быстро к ответственности привлекут”, — пишет Анастасия Волошина.

Также украинцы спрашивали Супрун, неужели по ее мнению, лучше, чтобы украинцы просто умирали, без единого шанса на то, чтобы попытаться попробовать лекарства, которые помогали пациентам в Китае, Америке и тому подобное. “МЗ приняли риски на себя. Оппозиция, в данном случае госпожа Супрун взяла на себя оппозиционную роль. А что, лечить, не соблюдать никакого лечебного протокола, бояться лечить это лучше? Все правые и все молодцы. Так иногда бывает. Именно вчера читал в National Post об этом лекарстве, о непроверенности и контроверсийности их применения. Думал, а вдруг заболеешь, лучше умирать без применения лекарств или попробовать? Минздрав решил дать врачам шанс попробовать”, — отметил Станислав Нестенко.

Супрун постоянно в комментариях напоминали о том, что лекарства из обновленного протокола МЗ применяются в других странах и преимущественно в сложных случаях, а также отмечали, что наши врачи получат шанс, при таких обстоятельствах, хотя бы попробовать спасти жизнь. “... во всем мире эти лекарства используют, в Украине же должны лечиться святым духом и ждать пока Супрун снова назначат на должность. Таки „Доктор Смерть“ был очень метко придумано. Народ скажет, как завяжет”, — написал Александр Кадкаленко.

Интересно, что сама Супрун участия в дискуссии не принимала, с корреспондентами комментариев на своей же странице — не общалась. Между тем, некоторые из пользователей, вместо критиковать Минздрав посоветовали Супрун публично рассказать о своем сообщение в Твиттере в адрес Илона Маска.

Напомним, что Супрун в комментарии к посту Маска в Твиттере попросила его помощи Украине апарт ИВЛ. На эту просьбу отреагировал украинский эксперт в сфере здравоохранения Вадим Аристов. Он призвал Маска, в случае согласия передать Украине ИВЛ, контактировать исключительно с Офисом Президента Украины и не вести никаких переговоров с Супрун. “Ведь именно Ульяна Супрун, собственно, и ответственна за катастрофическое положение украинской медицины”, — аргументировал он.