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Українці відповіли Супрун на критику протоколів МОЗ щодо лікування COVID-19 та порадили краще написати пост про Ілона Маска

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Днями, екс-очільниця МОЗу Уляну Супрун виступила з критикою оновлених протоколів Міністерства охорони здоров’я України щодо лікування тяжких хворих на коронавірус. У своєму дописі вона вказала, що лікувати українців тими препаратами, які сьогодні використовують у різних країнах світу, “вкрай небезпечно”. Користувачі Facebook дуже активно та емоційно відреагували на поради Супрун, пригадавши їй і відсутність освіти, і переписку з Ілоном Маском, передає УНН.

Так, МОЗ України на вимогу інфекціоністів з усіх регіонів України затвердив оновлений протокол лікування для тяжких пацієнтів з коронавірусом. Основна відмінність цього документу від загального протоколу ВООЗ полягає у тому, що українським лікарям дозволили призначати неспецифічні ліки хворим, які перебувають у тяжкому або критичному стані. Оскільки специфічних ліків проти коронавірусу у світі поки не існує, то медики з різних країн застосовують протималярійні ліки, препарати, які були ефективними під час лікування Еболи та ін. Низка з них вже продемонстрували свою ефективність у комбінації з іншими ліками та врятували життя.

Однак, Супрун упевнена, що дозволяти застосування в Україні “експериментальних” ліків не можна. Адже, вони, нібито, не мають клінічно доведеної ефективності саме при коронавірусі. У відповідь на такі тези, дописувачі Facebook екс-міністерку розкритикували.

Так, за словами Леоніда Буравлова, затвердивши локальний протокол лікування на основі успішної світової практики, МОЗ України зробив “10 кроків уперед” “Я б погодився з пані Супрун, якби ліки, які затвердженні Протоколом були щойно винайдені. Але ж усі медичні препарати з протоколу багато років використовуються для лікування інших захворювань і досить ефективно. Щодо побічних реакцій, то УСІ ліки мають побічні реакції. Міністерство охорони здоров’я України ( МОЗ ) зробило 10 кроків вперед, затвердивши Протокол, чим допомогло лікарям мати орієнтир чим і як лікувати! А чекати, коли хтось це зробить і принесе нам на блюдечку часу нема, люди хворіють вже зараз!”, — написав він.

Деякі з дописувачів радили Супрун, перш ніж критикувати спроби МОЗу забезпечити умови та можливості для роботи українських інфекціоністів, відвідати інфекційний бокс та пройти там лікування. “Людина без медичної освіти дає провідним (практикуючим) спеціалістам свої поради космічної тупості. Слабо поїхати на свою батьківщину і там давати схожі поради? Там швидко до відповідальності притягнуть”, — пише Анастасія Волошина.

Також українці запитували Супрун, невже на її думку, краще, аби українці просто помирали, без єдиного шансу на те, щоб спробувати ліки, які допомагали пацієнтам в Китаї, Америці тощо. “МОЗ взяли ризики на себе. Опозиція, в даному випадку пані Супрун, взяла на себе опозиційну роль. А що, не лікувати, не дотримуватися ніякого лікувального протоколу, боятися лікувати це краще? Всі праві і всі молодці. Так іноді буває. Якраз вчора читав в National Post про ці ліки, про неперевіреність і контроверсійність їх застосування. Думав , а раптом захворієш, краще помирати без застосування ліків чи спробувати? МОЗ вирішив дати лікарям шанс спробувати”, — зауважив Станіслав Нестенко.

Супрун повсякчас у коментарях нагадували про те, що ліки з оновленого протоколу МОЗ застосовуються в інших країнах і переважно у складних випадках, а також наголошували на тому, що наші лікарі матимуть шанс, за таких обставин, хоча б спробувати урятувати життя. “...у всьому світі ці ліки використовують, в Україні ж мають лікуватися святим духом та чекати поки Супрун знову призначать на посаду. Таки „Доктор Смерть“ було дуже влучно придумано. Народ скаже, як зав’яже”, — написав Олександр Кадкаленко.

Цікаво, що сама Супрун участі у дискусії не брала, із дописувачами коментарів на своїй же сторінці — не спілкувалася. Тим часом, деякі з користувачів, замість критикувати МОЗ порадили Супрун публічно розповісти про свій допис у Твіттері на адресу Ілона Маска.

Нагадаємо, що Супрун у коментарі до посту Маска у Твіттері попросила його допомоги Україні апартами ШВЛ. На це прохання відреагував український експерт у сфері охорони здоров’я Вадим Арістов. Він закликав Маска, у разі згоди передати Україні ШВЛ, контактувати виключно з Офісом Президента України і не вести жодних перемовин із Супрун. “Бо саме Уляна Супрун, власне, і відповідальна за катастрофічне становище української медицини”, — аргументував він.

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