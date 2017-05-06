Украинцы завоевали три медали на старте ЧЕ по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В городе Измир (Турция) в спорткомплексе “Sehit Recep Topaloglu Arena” начался чемпионат Европы среди взрослых по каратэ на котором украинские спортсмены отличились первыми наградами, передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Наш Станислав Горуна в весовой категории до 75 кг завоевал “серебро” в кумитэ. Анжелика Терлюга (в.к. до 55) и Анита Серегина (в.к. до 61) стали бронзовыми призерами европейского первенства также в кумитэ.
Стоит отметить, что несмотря на достаточно большую историю данный чемпионат континента стал первым в олимпийском статусе каратэ.
Его участники соревнуются не только за престижные европейские награды, но и за рейтинговые очки, необходимые для попадания на олимпийский турнир в Токио 2020 года.
Заметим, что в соревнованиях принимают участие 424 спортсменов из 44 стран.