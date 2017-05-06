Українці вибороли три медалі на старті ЧЄ з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В місті Ізмір (Туреччина) у спорткомплексі “Sehit Recep Topaloglu Arena” розпочався чемпіонат Європи серед дорослих з карате на якому українські спортсмени відзначилися першими нагородами, передає УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Наш Станіслав Горуна у ваговій категорії до 75 кг виборов “срібло” у куміте. Анжеліка Терлюга (в.к. до 55) та Аніта Серьогіна (в.к. до 61) стали бронзовими призерками європейської першості також у куміте.
Варто зазначити, що попри досить велику історію даний чемпіонат континенту став першим в олімпійському статусі карате.
Його учасники змагаються не лише за престижні європейські нагороди, але й за рейтингові очки, необхідні для потрапляння на олімпійський турнір в Токіо 2020 року.
Зауважимо, що у змаганнях беруть участь 424 спортсмени з 44 країн.