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Украинцы завоевали шесть медалей чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций

Украинцы завоевали шесть медалей чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций

Киев • УНН

 • 14777 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Белграде состоялся юниорский чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по легкой атлетике в помещении. Об этом информирует прессслужба ФЛАУ, передает УНН.

Что известно

Украинская команда выиграла в столице Сербии две "золотые“, две” серебряные" и две бронзовые медали и с этим показателем стала пятой в медальной таблице.

Детали

Александр Айко с первой попытки захватил лидерство в секторе для тройного прыжка, приземлившись на отметке 14,98 м. Уже в следующей румын Разван Ничоара (15,06 г) подвинул украинца на второе место, но нашего атлета такой ход событий лишь подтолкнул к более высоким результатам.

Айко вернул лидерство, прыгнув на 15,18 м и уже не отпустил его до завершения соревнований. Более того, он еще дважды улучшал результаты и в конце концов завершил чемпионат прыжком на 15,50 м, что на семь сантиметров дальше его личного рекорда, установленного в прошлом году в Софии.

В соревнованиях по тройному прыжку среди юниорок Алена Часс до заключительной попытки занимала третью строчку, однако в решающий момент сумела собраться и вырвать победу — 13,07 м. Позади, в частности, остались гречанка Соиіриа Рапти (13,01 м) и Юлиана Дабіджа из Молдовы (12,86 м).

Ульяна Рачинская более двух секунд сбросила с личного рекорда, что позволило ей уверенно выиграть “серебро " в беге на 1500 метров (4:27,13 мин).

Марина Ковтунова с первой попытки преодолела 1,83 м, повторила личный рекорд и стала серебряным призером по прыжкам в высоту.

Дополнения

Александр Сосновенко, пробежав в первом круге 60 метров за 6,97 с, квалифицировался в финал, где не только улучшил время, но и сумел финишировать третьим — 6,86 с.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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