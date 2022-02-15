Українці вибороли шість медалей чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Белграді відбувся юніорський чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з легкої атлетики в приміщенні. Про це інформує пресслужба ФЛАУ, передає УНН.
Що відомо
Українська команда виграла в столиці Сербії дві “золоті”, дві “срібні” й дві бронзові медалі й з цим показником стала п’ятою в медальній таблиці.
Деталі
Олександр Айко з першої спроби захопив лідерство в секторі для потрійного стрибка, приземлившись на позначці 14,98 м. Вже в наступній румун Разван Нічоара (15,06 м) посунув українця на друге місце, але нашого атлета такий хід подій лише підштовхнув до вищих результатів.
Айко повернув лідерство, стрибнувши на 15,18 м і вже не відпустив його до завершення змагань. Більше того, він ще двічі поліпшував результати й зрештою завершив чемпіонат стрибком на 15,50 м, що на сім сантиметрів далі його особистого рекорду, встановленого минулого року в Софії.
У змаганнях з потрійного стрибка серед юніорок Альона Часс до заключної спроби посідала третю сходинку, проте у вирішальний момент зуміла зібратися й таки вирвати перемогу — 13,07 м. Позаду, зокрема, залишилися гречанка Сотіріа Рапті (13,01 м) і Юліана Дабіджа з Молдови (12,86 м).
Уляна Рачинська понад дві секунди скинула з особистого рекорду, що дозволило їй упевнено виграти “срібло” з бігу на 1500 метрів (4:27,13 хв).
Марина Ковтунова з першої спроби подолала 1,83 м, повторила особистий рекорд і стала срібною призеркою зі стрибків у висоту.
Доповнення
Олександр Сосновенко, пробігши в першому колі 60 метрів за 6,97 с, кваліфікувався до фіналу, де не лише поліпшив час, а й зумів фінішувати третім — 6,86 с.